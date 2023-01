Ze dragen geen schuld aan corona, maar door hun Aziatische uiterlijk worden ze er hier wel op aangekeken

Er komt één opsporings­pro­gram­ma over criminali­teit in Overijssel en Gelderland op regionale zenders

Er komt één opsporingsprogramma over criminaliteit in Overijssel en Gelderland. Komende donderdag is de eerste uitzending van Plaats Delict op RTV Oost en Omroep Gelderland. Het programma vervangt Onder de Loep (RTV Oost) en Bureau GLD (Omroep Gelderland).

