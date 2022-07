Zoektocht naar Nijmeegse vrouw in Kraaijenbergse plassen gestaakt: politie zoekt woensdag verder

Eerste statushou­ders naar Overloon, snelle inburge­ring is het doel

LAND VAN CUIJK/OVERLOON - Zo’n zestig statushouders hebben of krijgen binnenkort onderdak in het voormalige asielzoekerscentrum (azc) in Overloon. Ze worden gehuisvest in rijksgebouwen waar eerder asielzoekers verbleven. Op hetzelfde terrein zitten sinds vorige maand ook al zestig voor de oorlog gevluchte Oekraïners.

21 juli