Zorgen in Land van Cuijk over extra herrie door komst F35 naar Volkel

In een serie schriftelijke vragen wil De Bruin nu weten of het college op de hoogte is van een forse stijging van geluidsklachten op Leeuwarden sinds de komst van de F-35 daar. En ook van een forse toename van geluidsklachten sinds de F-35 voor het eerst in Volkel heeft geoefend. Het raadslid wil van B en W weten wat die gaan doen om de klachten in een vroeg stadium beheersbaar te houden. Is er bijvoorbeeld een actieplan?

De Peel

Ook vraagt hij zich af wat een eventuele openstelling van vliegbasis De Peel, niet ver van Overloon gelegen, voor Boekel gaat betekenen. Evenals gevolgen voor de woningbouw in gebieden nabij de vliegroutes van de F-35. ,,Defensie is een onontbeerlijke schakel in het bewaken van vrede en veiligheid. Juist nu zien we hoe belangrijk dat is. Bovendien is Defensie de grootste werkgever in de regio. Maar aan de andere kant krijgen we verontrustende signalen van inwoners die zich zorgen maken over de komst van de F-35 en de extra herrie die dat veroorzaakt”, aldus het raadslid.