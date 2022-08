2022 of 1222? Sharon en Joop trouwden dit weekend zoals ze dat in de Middeleeuwen deden

TOLKAMER - Het dorp Tolkamer waande zich dit weekend weer heel even in de middeleeuwen. Op de kade werd namelijk een huwelijk voltrokken in de stijl van 800 jaar geleden. Gehuld in passende kleding, gaven Sharon Derksen en Jop Lamers elkaar het ja-woord zoals het ging in het jaar 1222.

Dat het feest zich op dat jaar baseert, is uiteraard geen toevalligheid. Het hele jaar staan Lobith en Tolkamer in het teken van 1222, want in dat jaar kreeg graaf Gerard van Gelre van Keizer Frederik II van Pruisen toestemming kreeg om een tol te vestigen in plaats van zijn tol te Arnhem. Zonder dat heffen van tol, hadden Lobith en Tolkamer misschien niet bestaan.

Handtekening

De eer het huwelijk te bezegelen, viel ten deel aan oud-burgemeester van Rijnwaarden Stoni Scheurer. ,,Maar ook voor de vader van de bruid en de bruidegom was er een belangrijke taak”, vertelt Ben Lamers. ,,Wij moesten namelijk ook een handtekening zetten, net als in de middeleeuwen. Anders mocht er niet getrouwd worden.”

Lamers is naast vader van de bruidegom ook mede-organisator van 800 jaar Tol. ,,We zochten dingen om te organiseren voor het feestjaar. Toevallig stuitten we in die zoektocht op de middeleeuwse bruiloft. Dat paste perfect en ik had ook al voor ogen wie er konden gaan trouwen, namelijk mijn zoon. Hij had al even plannen, maar die waren door corona uitgesteld. Dit paste dus perfect.”

Inwendige mens

Net als in de middeleeuwen, was ook het trouwfeest op de kade een feest waar iedereen welkom was. ,,Ik schat dat we zo'n 150 mensen in middeleeuwse kleding op het feest hadden. Daarnaast waren er ook ruim 100 bezoekers die even kwamen kijken naar het schouwspel. Het was zeker een spektakel”, zegt Lamers.

Aansluitend het ja-woord volgde er een optocht door de straten van Tolkamer om vervolgens in een tent feest te vieren. ,,Daarbij werd ook goed aan de inwendige mens gedacht”, grapt Lamers. Komend weekend wordt 800 jaar Tol afgesloten met onder meer het Gelders Eiland Treffen waarvoor alle schutterijen uit de omgeving samenkomen.

