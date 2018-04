2Mates Coldstores in Duiven ontruimd na lekkage ammoniak

Inmiddels heeft de brandweer het werk overgedragen aan een monteur. ,,De situatie is onder controle. Er is goed gehandeld door het bedrijf. Ammoniak is een giftige stof, dus dat wil je niet inademen’’, vertelt Astrid van Elk, woordvoerder van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Het is nog even afwachten of medewerkers van het bedrijf vandaag weer aan de slag kunnen. ,,Dat is afhankelijk van het werk van de monteur’’, vertelt Astrid van Elk, woordvoerder van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.