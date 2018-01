40-jarige rijdt auto van ouders dronken de sloot in

BRAAMT - Een 40-jarige man uit Zeist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur was gekropen. De man was even daarvoor met zijn auto van zijn ouders een sloot ingereden bij vakantiepark Stroombroek in Braamt.