80 kids rollen door de straten van Nieuw-Dijk en eindigen in het schuim

Video Automobi­lis­ten met de schrik vrij nadat boom op autodak belandt in Lobith

LOBITH - Op de Batavenweg in Lobith is door de storm een boom omgevallen en boven op twee auto's terecht gekomen. Toegesneld ambulancepersoneel heeft de inzittenden nagekeken, maar wonder boven wonder is geen van hen gewond geraakt.

8 april