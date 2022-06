Aanpak A15 en A12 ligt stil: wordt dit miljoenenproject een gebed zonder end?

Deze carnavals­wa­gen kon tóch nog afgemaakt worden: ‘Moeten nog wel een beetje in de stemming komen’

LOIL - Terwijl buiten de 20 graden wordt aangetikt, leggen Luuk Geurts en zijn vrienden in een schuur aan de Wehlseweg in Loil de laatste hand aan hun carnavalswagen. ,,Het voelt wel anders dan andere jaren”, zegt Geurts. ,,We moeten nog een beetje in de carnavalsstemming komen.”

4 juni