Acht aanhoudingen bij grote grenscontrole op A12

Op parkeerplaats Bergh Autoweg langs de A12 werden in totaal 74 blaastesten afgenomen.

De politie lette bij de controle op mensensmokkel, illegaal verblijf in Nederland, maar ook drugssmokkel en andere vormen van criminaliteit. ,,Dat doen we op deze schaal twee keer per jaar langs de gehele Duits-Nederlandse grens’’, aldus Rein Gronouwe van de politie.

Zeven schepen

Bij die grote landelijke actie, genaamd Korridorfahndung, werd van Groningen tot en met Limburg op 23 plaatsen gecontroleerd door politie, marechaussee, douane, belastingdienst de Duitse Zoll en de Landes- en Bundespolizei. Tussen 16.00 uur en middernacht zijn ruim 900 voertuigen, bussen en vrachtauto's nagekeken. De politie kwam in actie in internationale treinen is en ook de bemanning van zeven schepen is gecontroleerd.