Afvalcontainer in 's-Heerenberg is 'McDonald's voor ratten'

,,Waarschijnlijk doordat de ratten er allemaal holen onder hebben gegraven’’, zegt buurtbewoner Herbert Krauts. Hij en zijn buren hebben de beesten gefilmd, terwijl ze vanonder de container weglopen met voedselresten in hun bek. Daarna verdwijnen ze weer in hun holen onder de struiken. ,,Die container is een McDonald's voor ratten’’, zo beschrijft Krauts.



De gemeente Montferland heeft na klachten van bewoners een bestrijdingsbedrijf ingeschakeld, maar dit heeft het probleem niet opgelost. ,,We hebben er sinds vorig jaar april last van, maar de laatste weken is het echt geëscaleerd’’, zegt Natalie Jolink. ,,Elke avond zien wij de ratten heen en weer rennen. Een buurvrouw had er laatst bijna één onder de fiets.’’