Antifascist op straat gezet na ontdekking nazispullen op Duivense beurs

Jongen (15) vreest voor eindexamen na hersenschudding door klappen

28 februari DIDAM - Een jongen van 15 uit Didam is vrijdagavond op de Plataan in zijn woonplaats mishandeld. Daar werd hij rond 21.15 uur tegen de grond geslagen door een tegenligger op de fiets, met wie hij in botsing was gekomen.