Antoine is verslaafd aan automerk Mini: zijn kat heet mini en zijn hond heet cooper

DUIVEN - De liefde voor het automerk Mini begon in 2012. Antoine Detillon en zijn vrouw Mary-Ann hadden een bedrijfswagen en een kleine Peugeot. ,,Door hard te werken konden we ons wat meer permitteren. Ik vond de Mini Clubman wel leuk, met twee van die deurtjes. Maar toen we bij de dealer gingen kijken, liep mijn vrouw gelijk op de Mini Countryman af'', zegt hij.

Met alleen het uitzoeken van het model en de kleur ben je er bij Mini niet. ,,Dan krijg je een boek om uit te zoeken wat je allemaal wil'', zegt de eigenaar van de Bakker Bart in Duiven. ,,Geen enkele Mini is gelijk. Er zijn miljoenen mogelijkheden om je wagen te modificeren. Met 'mods', zoals we dat noemen.''

En dat deed Antoine Detillon (53) dan ook. ,,Ik heb mij toen aangemeld op het forum van de NewMINIClub en dat zie je wat anderen van hun auto maken.'' Het inspireerde hem om zijn Mini - een R60S - steeds meer eigen te maken. Hij wijst op al het zwart. ,,Al het kunststof is gespoten.'' Daarna wijst hij op het rood. ,,Heb jij mijn rode remklauwen wel gezien?''

'Lach op mijn gezicht'

Quote Mi­ni-rij­ders zijn leuke mensen. Er zit geen arrogantie bij Antoine Detillon Hij trapt het gaspedaal even diep in. ,,Mooi, hè'', zegt hij met een grote grijns. ,,Dat kartgevoel, dat vermogen. Prachtig. Weet je wat het is? Vanaf het moment dat ik in die auto stapte, had ik een lach op mijn gezicht. Ik word hier zo blij van.''



Zijn vrouw (52) waarschuwt wel om het niet te gek te maken. Zij rijdt er op doordeweekse mee naar hun vestiging van Bakker Bart in Utrecht. ,,Als ik vanuit onze woonplaats Bemmel naar Utrecht rijd, dan zijn er altijd automobilisten die naast mij komen rijden. Je kunt alles veranderen aan die auto. Het is echt een verslaving.''



,,Maar'', zegt ze erbij, ,,Mini-rijders zijn leuke mensen. Er zit geen arrogantie bij. Mini-freaks zijn sociaal.''

Haar man bevestigt dat. ,,Het mooie van Mini-rijders is dat ze er elkaar wat gunnen. Er is geen afgunst. De NewMINIClub heeft vierduizend leden. Maar niets hoeft.''

169 Mini's

Twee jaar geleden postte hij op het forum dat het leuk zou zijn om een Mini-treffen te houden bij hem thuis in Bemmel. Gewoon in de wijk, in de Essenpas. Er kwamen 75 Mini-rijders op af. En veel buurtbewoners die de Mini's kwamen bewonderen. Vorig jaar stonden er liefst 169 Mini's in de wijk. ,,Ook uit Duitsland. Die mensen hadden een eind gereden en moesten allemaal naar het toilet. Logisch'', zegt Mary-Ann Detillon. ,,Dat moest allemaal bij ons thuis.''

Mini-dag

Ze vond het wel wat veel worden. Kon het niet bij hun vestiging van Bakker Bart in het centrum van Duiven? De gemeente wilde wel meewerken. Met als gevolg dat er zondag dik tweehonderd Mini's - zowel de oude als nieuwe - in en om het Remigiusplein staan. ,,Een meisje uit Westervoort heeft er zes. De oudste is er een uit de jaren 60. Ze komt met vier auto's naar Duiven. Echt leuk'', zegt ze.

Veel Mini-rijders hebben er meerdere, zegt haar man. ,,Weet je hoeveel erbij ons voor de deur staan? Vier! Onze zonen hebben er allebei een en onze schoondochter heeft er nu ook een. Het is een virus.''

Ze komen zondag ook. De deelnemers kunnen vanaf 10.00 uur hun auto parkeren op het veld. Om 12.00 uur staan alle auto's er. Vier uur later zullen de eerste vertrekken. ,,Ze rijden geen rondjes. Het gaat erom dat je elkaar auto's bewondert, praat. Het publiek is divers. Er zijn opa's en oma's bij, maar ook jonge meiden die Mini gek zijn.'' Tegelijkertijd is er een jazz- en bluesfestival op het Remigiusplein.

Tattoo

Antoine Detillon stroopt zijn mouw omhoog. Er onder komt een getatoeëerde arm tevoorschijn. Met zijn auto. Van voren, van achteren en van opzij. ,,Zo gek ben ik er van.''