Armlastig Westervoort maakte er het beste van in zware tijden, maar bestaat de raad over vier jaar nog wel?

Even afrekenenDeze week zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In de verkiezingscampagne wordt vaak vooruitgekeken en worden mooie nieuwe voornemens gepresenteerd. Het is ook belangrijk om terug te kijken: wat is er terechtgekomen van de vorige mooie voornemens? En hoe functioneerden de partijen in de afgelopen vier jaar?