Auto op de zijkant op A12 bij Zevenaar, verkeer staat in beide richtingen vast

Politiek Zevenaar ruziet over eigen raadzaal

ZEVENAAR - De werkplek van de Zevenaarse gemeenteraad is onderwerp van discussie. Zelfs de coalitie is verdeeld over het plan om de raadzaal anders in te richten. Het voorstel om de Zevenaarse raadzaal iets te verkleinen, ligt officieel nog niet eens op tafel. Maar dat de gemeenteraad er hevig mee worstelt, is duidelijk.