Auto vliegt in brand op A12 bij Duiven

Eigenaar van cafetaria Jacky's Place: Mijn vrouw is enorm geschrokken

18 februari WESTERVOORT - Eigenaar Zheng van de zaterdagavond overvallen cafetaria Jacky's Place in Westervoort hoopt dat de twee daders snel gepakt worden door de politie. ,,Het is hard werken in de horeca en zoiets moet niet te vaak gebeuren, want dan word je er bang voor’’, zegt Zheng de dag na de overval. ,,Zelf ben ik niet bang, het leven gaat door, maar ik ga wel kijken of ik de zaak nog beter kan beveiligen. Mijn vrouw is enorm geschrokken."