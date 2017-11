Azewijn huilt om verongelukte dorpsgenoot: 'Dit snijdt heel diep'

,,We zijn allemaal heel erg aangedaan en emotioneel, absoluut. Dit snijdt heel diep in de ziel van Azewijn’’, zegt Henk Wassing, voorzitter van de dorpsraad én naaste buurman van de verongelukte man. ,,We gingen elke vrijdagavond samen een pilsje drinken. Onze band was heel hecht.’’

Zoals Azewijn, het dorpje met nog geen 800 inwoners even ten oosten van 's-Heerenberg, toch al een erg hechte gemeenschap is. Wassing: ,,We zijn gisteren (dinsdag, red.) met de hele buurt naar zijn vrouw geweest. Om haar te steunen en te helpen. Je gaat de grond in als je haar immense verdriet ziet. Vandaag is mijn vrouw er weer, om te kijken of ze kan koken of iets anders kan doen. Dat doe je gewoon voor elkaar.’’

School

De twee kinderen gaan naar de St. Jozefschool, een basisschool met 56 leerlingen. ,,Iedereen heeft hier dus wel een band met elkaar’’, zegt directeur Marieke Fielt. ,,We hebben vanmorgen de ouders en kinderen opgevangen met koffie, thee en ranja en met elkaar gepraat. Er is een kaarsje aangestoken en we hebben een gedenkplekje ingericht in de school.’’

Er is een aangepast lesprogramma. ,,We proberen hier met hart en verstand mee om te gaan. We zijn er voor alle leerlingen. Zij maken iets moois om hun verdriet te verwerken, daar zijn zij volledig vrij in. Woorden schieten te kort hoe erg het is’’, zegt Fielt.

Ongeloof

Henk Wassing kan het allemaal eigenlijk nog steeds niet geloven. ,,Als je het hoort, denk je 'dit kan niet'. Nog steeds zit ik vol ongeloof. Hij is gaan werken, en komt vervolgens niet meer thuis. Dat is niet te bevatten. Vooral dat je geen afscheid hebt kunnen nemen, dát maakt het zo erg.’’