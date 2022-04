Babberichseweg in Zevenaar begin 2023 op de schop; rotonde moet verkeersveiligheid vergroten

column humphrey ottenhof Even geen politiek geneuzel, even geen oorlog

Een weekje Spanje doet een mens goed. Even geen politiek geneuzel, even geen oorlog, even zon en zee. Wat zagen we toen we thuiskwamen? Sneeuw. Was er al een nieuw college? Stilte. De mensen bogen onder 12 procent inflatie en verheugden zich op 17 cent minder accijns op benzine.

6 april