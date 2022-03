Basisscholen Liemers in actie voor Oekraïne: enthousiasme Stella werkt aanstekelijk

Kinderen het gevoel geven dat ze kunnen helpen. Dat is waarom veel basisscholen in de Liemers deze week diverse inzamelacties organiseren voor Oekraïne. Acties die vaak bij kinderen zelf beginnen, zoals bij Stella Braam uit groep 5 van De Wissel in Zevenaar. Ze heeft al veel flessen ingezameld en haar enthousiasme werkt aanstekelijk, geeft bovenbouwcoördinator Pauline Smits aan.