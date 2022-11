Basisschool in Zevenaar ontruimd na brand: buurtbewoners inmiddels weer thuis

update & videoZEVENAAR - Basisschool De Carrousel in Zevenaar is ontruimd nadat een meterkast in brand stond. De oorzaak van de brand in het gebouw aan de Bizetstraat is nog onbekend.

Rond 09.50 uur kreeg de brandweer de melding van de brand binnen, toen het brandalarm in de school af ging. Daarop is het gebouw direct ontruimd.



Bij de brand knapte ook een gasleiding in het pand. Daarom werden de bewoners van 21 woningen in de directe omgeving van de school uit voorzorg uit hun huis gehaald. Inmiddels mogen de bewoners weer hun huis in. Het gaslek is gedicht door Liander. De exacte schade aan de school is nog onbekend.

Leerlingen en buurtbewoners opgevangen



De leerlingen zijn in eerste instantie opgevangen op het schoolplein. Later zijn zij op een andere locatie opgevangen en opgehaald door hun ouders of verzorgers.



De bewoners die uit hun huis zijn gehaald, werden tijdelijk opgevangen in een sporthal. Het gebied rondom de school werd tijdelijk afgezet, inmiddels is de straat weer vrijgegeven. Rondom de school is een piepend geluid te horen. Het lijkt op een brandalarm.

Buurtbewoner staat buiten

Buurtbewoonster Ingrid Ulkeman mocht haar huis niet in. ,,Het duurt nu al een tijdje, maar ze willen niets zeggen.” Ulkeman woont aan de Von Weberstraat en hoort van de politie dat er onderzoek wordt gedaan in de kruipruimte. ,,Er zou te veel gas zijn. Het is goed serieus.”

Ulkeman staat in de tussentijd rustig te kijken hoe de hulpdiensten hun werk doen. ,,Weer sensatie. Een paar jaar terug vonden ze hier ook al een bom uit de Tweede Wereldoorlog.”

