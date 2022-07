Basisschooldirecteur Marion van de Kamer kwam na vleeskeuring voor de klas te staan, nu gaat ze met pensioen

Een baan in het onderwijs? Daar had Marion van de Kamer in haar jonge jaren nog nooit een seconde over nagedacht. Een beroepskeuzetest wees uit dat ze beter níet te veel met mensen kon werken. Ze was een echte ‘bèta’, had aanleg voor technische vakken. In 5 leerzame stappen kijkt ze voor haar pensioen nog even terug naar het pad dat ze bewandelde.