Bebloede Fransman op veilige locatie: wie hij is en wat hij in Aerdt deed nog onbekend

Liemers groeit dankzij Zevenaar en Montfer­land

ZEVENAAR / DIDAM - Het inwonersaantal in de Liemers is gegroeid in 2021, met dank aan twee gemeenten. Zevenaar kreeg er 513 inwoners bij, Montferland noteerde een plus van 338. De andere Liemerse gemeenten zien het aantal inwoners juist teruglopen.

5 januari