Begrip voor protestactie Zevenaarse brasserie: ‘Met steun is het al moeilijk, zónder helemaal’

Theo Janssen: ‘Ik had Davy Pröpper nog heel graag bij Vitesse zien voetballen’

ARNHEM - Met het afscheid van Davy Pröpper gaat een mooie, sierlijke voetballer verloren. Dat stelt Theo Janssen, voormalig ploeggenoot van de international bij Vitesse en bekend tv-analist. ,,Hij was fijn in zijn voetbal. Dat zie je in kleine, slimme dingen”, zegt Janssen.

4 januari