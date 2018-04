Bestuurder die nog 60 dagen gevangenis in moet loopt bij controle tegen de lamp

Man met munitie en doorgeladen wapen aangehouden nadat hij te hard reed

11:56 HERWEN/ LOBITH - Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een man aangehouden die in het bezit was van scherpe munitie en een doorgeladen wapen. De man reed met te hoge snelheid van Herwen naar Lobith waarop de politie hem aanhield.