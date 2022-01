Bij basisschool De Wiekslag in Duiven zit de helft van de leerlingen thuis: ‘Net weer 500 tests besteld’

Brandweer­lie­den halen twee hamsters en drie honden uit huis in Azewijn

AZEWIJN - Door kortsluiting is dinsdagochtend brand ontstaan in een woning in Azewijn. Door de kortsluiting in de vloerverwarming sloegen vonken en vlammen uit de muur. De dochter van de eigenaren was thuis en waarschuwde de hulpdiensten.

18 januari