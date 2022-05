Bij de Plok in Didam was het feest: ‘Mannen in witte pakken liepen half verdwaasd rond’

De Liemers had zin in feest. Wij ook. Dus fietsten wij langs het spoor naar Nieuw-Dijk. Mijn hart sprong op bij het oude kerkenpaadje (‘nonnenpaedje’) naar de soos in Groessen. Maar het pad was nu van beton en de soos wel erg lang geleden. Aan het eind van de fietsroute ging het de weilanden in. Het schemerde al een beetje deze voorzomeravond, toen het feestgedruis ons bereikte.