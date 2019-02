Bij wie moet je eigenlijk melding maken van ontgassen door schepen op de rivier?

In de zomer is het minstens eenmaal per week raak op de Rijn bij Lobith, net over de grens met Duitsland. Dan hangt er volgens omwonenden een indringende, chemische geur in de omgeving van de rivier. Na tien tot tot vijftien minuten is de geur verdwenen. ,,Dus je kunt wel iemand bellen, maar tegen de tijd dat ze er zijn is de geur verdwenen en het schip alweer verder”, aldus een van de omwonenden.