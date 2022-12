Bijna 1,5 miljoen legt Montferland neer voor woningbouwlocatie in Nieuw-Dijk: ‘Er is perspectief’

Man die stiekem oudere vrouwen onder de rokken filmt zou ook eigen tante hebben verkracht

ARNHEM - Een 38-jarige Arnhemmer wordt verdacht van het inbreken in het huis van zijn tante in Zevenaar en het vervolgens verkrachten van deze vrouw in de zestig. Maar hij ontkent: hij valt sowieso niet op oudere vrouwen, zei hij vrijdag in de rechtbank in Arnhem.

