Boosteren in Duiven zonder afspraak: ‘Wacht niet meer op uitnodiging’

Het is de eerste locatie in het gebied van GGD Gelderland-Midden waar mensen zonder een afspraak kunnen ‘boosteren’.

,,Al heel veel mensen hebben zich hier in Duiven laten vaccineren en de drukte neemt langzaam maar zeker af", zegt GGD-woordvoerder Adwin Peeks. ,,De locatie in Duiven is zó groot dat we het boosteren zonder afspraak aandurven, al is het natuurlijk even spannend. Gaat het goed, dan zullen er meerdere locaties volgen waar je zonder afspraak terecht kunt.”