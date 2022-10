'Borstengluurder’ Rijnstate aangehouden voor computervredebreuk en schending ambtsgeheim

Slachtof­fer ‘borsten­gluur­der’ Rijnstate is geschokt: ‘Mijn intieme foto’s zijn niet veilig in het ziekenhuis’

ZEVENAAR - Een vrouwelijk slachtoffer van de dossiergluurder die in het Rijnstate in Zevenaar liefst 164 patiëntendossiers bekeek, is kritisch op hoe het ziekenhuis de kwestie afhandelt.

20 juli