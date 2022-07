Bowlen en pijl en boog schieten tijdens fietstocht door Groessen en Loo: ‘als vervanging van de optocht’

De fietstocht met elf tussenstops was een initiatief van carnavalsclubs De Deurdreiers en de Nathalzen. Eind vorig jaar in coronatijd bedacht als alternatief voor de carnaval. ,,Uiteindelijk bleek dat er in februari toch gefeest kon worden, maar de optocht ging niet door. Daarvoor kwam de fietstocht in de plaats”, vertelt Ralf Diesvelt, voorzitter van De Deurdreiers.

Aan de 11 kilometer lange fietstocht rond Groessen en Loo namen diverse families en vriendengroepen mee. Voor een goede doorstroming is gekozen voor twee opstappunten: de schoolpleinen van IKC Joannes in Groessen en de Bernadetteschool in Loo. Iedere fietstochtdeelnemer of groep kreeg bij de start een stempelkaart, deelname was gratis.

De laatste stopplaats was het plein voor schuttersgebouw Willem Tell in Loo. Prijzen waren er voor onder meer kinderen met de mooist versierde fiets en de fietser die het meest carnavalesk verkleed was.

Volledig scherm Op een oude fiets moet je het leren. © Jan Ruland van den Brink