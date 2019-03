Brandweer drukker met reanimeren en ongevallen dan brand bestrijden

Auto belandt in voortuin na botsing met busje in Zevenaar

19:11 ZEVENAAR - Een bestelbus en personenauto zijn donderdagavond in Zevenaar door een nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing gekomen en van de weg geraakt. Door de klap belandde de personenauto in een voortuin en het busje in een perkje van de gemeente.