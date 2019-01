Brug Emmerik dit weekeinde tóch open

Weer zit zwembad De Hoevert langer in onzeker­heid

19:19 DIDAM - En weer is de ongewisse toekomst voor het zwembad De Hoevert in Didam met minimaal negen maanden verlengd: pas in september valt het besluit of er nieuwbouw komt. Volgens manager Debby Broersma is het uitstel niet echt nodig en zijn de consequenties aanzienlijk.