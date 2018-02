Buren zien rook opstijgen uit het dak van Ank en Leo: 'Ik had niks in de gaten'

Hij was zondag net wakker, toen om kwart over negen de buren aan de deur stonden. ,,Ik zat aan de koffie’’, vertelt Leo, die zijn achternaam niet wil noemen. ,,Die zijn er vroeg bij, dacht ik nog even.’’



De buren kwamen om Leo en Ank te waarschuwen: er steeg witte rook op uit het dak van hun vrijstaande woning aan de Korenweg in Kilder. ,,Ik had niks in de gaten’’, zegt Leo. ,,Beneden was er niets aan de hand.’’



De bovenverdieping van de woning brandt zondag volledig uit. De waterschade is groot waardoor de bewoners volgens de brandweer voorlopig hun huis niet in kunnen. Volgens een woordvoerder van de brandweer was korte tijd sprake van een uitslaande brand. Hoe het vuur kon ontstaan, is volgens hem niet helemaal duidelijk. ,,Omdat er asbest in het dakbeschot zat werd het onderzoek belemmerd’’, zegt de brandweerwoordvoerder. ,,Er zijn twee mogelijkheden. Of de brand ontstond in het schoorsteenkanaal. Of de oorzaak zit in een elektrische installatie op zolder.’’