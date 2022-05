Burgemeester Hanisch van Weilburg blij met band met Zevenaar: ‘Europese vriendschappen zijn belangrijker dan ooit’

Hanisch is op deze dinsdag en woensdag in Zevenaar om na de coronapandemie de vriendschapsbanden met Zevenaar weer aan te knopen. Hij is hier samen met zijn vrouw, met gemeenteraadslid Dieter Lange, Joachim Walter van het Weilburgse stedenbandcomité en een medewerker. In de afgelopen jaren is elkaar over en weer bezoeken niet mogelijk geweest. ,,Ik ben hier een keer geweest, in november 2018, een jaar na mijn aantreden", vertelt Hanisch. De Zevenaarse burgemeester Luciën van Riswijk heeft Weilburg ook eenmaal bezocht, in 2017.