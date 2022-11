Busje uitgebrand in Angerlo: politie en brandweer treffen niemand aan

Knop gaat om bij Vitesse: na feest bij Ajax wacht zware klus tegen Go Ahead Eagles

De knop moet snel om bij Vitesse. De Arnhemse club wacht na de midweekse stunt bij Ajax zondagavond een zware klus bij Go Ahead Eagles. Het punt in de Arena is alleen veel waard met resultaat in Deventer, weet coach Phillip Cocu.

