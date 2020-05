Cash pinnen steeds lastiger: ‘Elke dorpskern heeft minstens één geldautomaat nodig’

Loil wacht al zeven maanden op sloop afgebrand zalencen­trum Lara

22 mei LOIL - In de nacht van 19 op 20 oktober 2019 legde een felle brand partycentrum Lara in Loil in de as. Nu, zeven maanden later, zijn de puinhopen nog niet opgeruimd. Tot ergernis van de buurt en verdriet van de eigenaren. ,,De verzekering wil niet betalen’’, zegt Murat Yilmaz.