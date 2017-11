CDA wint verkiezingen in Zevenaar

Belinda Elfrink, lijsttrekker van het CDA en nu wethouder in Rijnwaarden, noemt de uitslag 'boven verwachting'. Zowel in Zevenaar als in Rijnwaarden bezet het CDA nu vier zetels. ,,Tijdens het lijsttrekkersdebat heb ik voorspeld dat we zeven zetels zouden halen’’, reageert Elfrink. ,,Dat dit werkelijk zo is, is fantastisch. Wij gaan een feestje vieren.’’



Harry Staring, lijsttrekker van Lokaal Belang, toont zich niet ontevreden: ,,Wij hebben het goed gedaan. We behouden tien zetels. We moeten met beide benen op de grond blijven.’’