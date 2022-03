Cedric en Tabitha bouwden voor hun dochter en haar baby een chalet; maar het moet weg van de gemeente Duiven

Play-offs Europese levenslijn van Vitesse: ‘Groep is fit en geestelijk ontzettend sterk. Dat moet mee naar het slot van dit seizoen’

ARNHEM - Het avontuur over de grens is voorbij. Bij Vitesse moet de blik met gezwinde spoed richting de competitie. Een plek in de play-offs is nu hoofdzaak. Daar ligt gewoon een ticket voor Europa klaar.

10:38