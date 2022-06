Chaos en gezelligheid lopen hier dwars door elkaar

mijn leven mijn dromen Yara (16) is landskampi­oen handbal en droomt van een carrière in het buitenland

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Yara Vlaswinkel (16) uit Zevenaar. Ze handbalt in de eredivisie bij Venlo en gaat naar het Johan Cruyff College. In Zevenaar woont ze met haar moeder, als ze in Venlo is verblijft ze in het spelershuis.

29 mei