Claim tot 25.000 euro voor Zevenaar vanwege ‘privacyschending’

Opnieuw bekladdin­gen in Doesburg: nu zelfs op het politiebu­reau

12 juni DOESBURG - Misschien is het dezelfde dader die eerder deze week in Doesburg toesloeg bij de Horizonschool maar dat weet de politie pas als hij of zij gepakt is. In elk geval heeft iemand opnieuw bekladdingen met verf verricht: dit keer onder meer op het politiebureau in Doesburg. ‘ACAB’ in zwarte letters wat staat voor ‘all cops are bastards’ is op de muur gekalkt.