Coalitie in Zevenaar levert fors in: zowel Lokaal Belang als CDA 3 zetels in de min

'Tevreden zijn'ZEVENAAR - Lokaal Belang blijft de grootste partij in Zevenaar, maar levert samen met coalitiepartner CDA liefst zes zetels in waardoor de partijen hun meerderheid in de raad verloren zijn.

Lokaal Belang behaalde bij de verkiezingen in 2017 nog tien zetels binnen en werd daarmee een reus in zowel de raad als coalitie. Begin dit jaar barstte de bom echter. Vier raadsleden én twee wethouders stapten op en begonnen een eigen partij: WijZZ.

Desondanks zijn de interne strubbelingen zijn voor de kiezer in Zevenaar dus geen reden geweest om de partij te laten vallen. Lokaal Belang is nog steeds de grootste partij, zij het nu met zeven zetels.

Quote We moeten tevreden zijn. De kiezers hebben ons niet in de steek gelaten Harry Staring, Lokaal Belang

Desondanks barstte de vreugde bij de partij los toen even voor 01.00 uur eindelijk de uitslag binnenkwam. ,,We moeten tevreden zijn. De kiezers hebben ons niet in de steek gelaten”, zegt een trotse Harry Staring. Hiermee doelt hij op de splitsing binnen de partij afgelopen januari.

CDA bijna gehalveerd

Voor coalitiepartner CDA is het ook even slikken. De Christendemocraten worden bijna gehalveerd en gaan van zeven naar vier zetels. ,,En dat is teleurstellend. Hoewel we nog wel blij mogen zijn de we de tweede partij van Zevenaar zijn”, zegt lijsttrekker Jojanneke de Nooij.

Bij de partij - die met twee veertigers op prominente plekken een nieuwe weg wilde inslaan - wordt de komende dagen gekeken waar dit verlies vandaan komt. De Nooij merkte direct na de deceptie op dat de status van de landelijke partij niet heeft bijgedragen aan een goede uitslag.

De winnaars

De andere partij die in Zevenaar inlevert is de SP, zij gaan van twee naar één zetel. Op dat aantal blijft ook Sociaal Zevenaar steken. De PvdA blijft stabiel op drie zetels. Verder zijn er in Zevenaar alleen maar winnaars.

Quote Er giert zoveel vreugde door me heen Martin Witjes, ONS Zevenaar

Zo gaat de VVD van twee naar drie, klimt D66 van één naar twee zetels en datzelfde doet GroenLinks.

Afsplitsers halen drie zetels

De grote vraag in Zevenaar was hoe de nieuwe partijen WijZZ en ONS Zevenaar zouden presteren. WijZZ, dat formeel onder de naam Lijst Van Dellen meedoet, behaalde uiteindelijk drie zetels. ,,In onze thuisdorpen hebben we gehaald wat we moesten halen. We hadden vooraf ingezet op 4 zetels, maar dit is mooi binnen deze korte tijdsduur”, jubelde lijsttrekker Nanne van Dellen.

ONS Zevenaar, dat een ‘Forum voor Democratie geluid’ wil uitdragen, komt met één zetel in de raad. ,Wij zijn zo trots. Zes weken geleden zijn we pas begonnen met deze partij. We hebben ingezet op deelname en dat is ons gelukt. Er giert zoveel vreugde door me heen”, zegt lijsttrekker Martin Witjes.

Opnieuw lage opkomst

Bij de herindelingsdelingsverkiezingen van 2017 kwam slechts 38% van de kiesgerechtigden opdagen. Ook in 2022 is de opkomst niet bijster hoog: ruim 47%.

