Corona heeft, zelfs nu alles weer open mag, de horeca nog stevig in de greep

Na twee jaar kon ik, afgelopen zondag met Moederdag, weer eens heerlijk met de zonen uit eten gaan. We kozen voor een lunch in de stad. Een verlate lunch want vanwege de drukte in de horeca was er pas om 14 uur een plek beschikbaar.

Maar dat mocht de pret niet drukken. Ook niet toen ik bij het maken van de reservering direct te horen kreeg dat we de tafel uiterlijk anderhalf uur later weer moesten hebben verlaten. Een soort tijdslot dus, een fenomeen dat geïntroduceerd werd tijdens corona en inmiddels heel gebruikelijk is in de horeca.

Waren het eerst de beperkingen in het aantal gasten waardoor de invoering van een tijdslot noodzakelijk werd, inmiddels is het personeelstekort daar debet aan. En dat personeelstekort is ontzettend groot. Dat bleek wel toen we een tijd terug op de Korenmarkt over een koord stapten, en plaats namen op een terras. Na 10 (!) minuten kwam er een serveerster naar ons toe die ons vroeg om weg te gaan, want - zo lachte zij - er was te weinig personeel om iedereen te bedienen.

Pas toen wij. ietwat verbouwereerd, het terras weer verlieten, begrepen we dat de touwen bedoeld waren om mensen van het terras te houden. En deze zaak bleek niet de enige met dit beleid, ook op andere terrassen waren stoelen en tafels weggehaald, afgedekt of op een andere manier onbruikbaar gemaakt.

Allemaal het gevolg van personeelstekort. Want met corona lijkt ook het horecapersoneel verdwenen. Volgens de verhalen allemaal naar andere, beter betalende (bij)banen. Dat doet mij denken aan een Engels spreekwoord: if you pay peanuts, you get monkeys. Hoogste tijd dus om ook de horecasalarissen aan deze tijd aan te passen. Want de peanuts in de Nederlandse horeca trekken na corona zelfs geen monkeys meer aan.