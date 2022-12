Crisis of geen crisis, in Zevenaar loopt de verkoop van kerstbomen als een speer

MET VIDEO Kinder­fiets met brandend achter­licht in vijver Zevenaar: hulpdien­sten rukken massaal uit

Een kinderfiets met brandend achterlicht in een vijver heeft afgelopen nacht alle alarmbellen laten afgaan. Een wandelaar zag de fiets liggen in het water aan de Wilhelminalaan in Zevenaar en schakelde direct de hulpdiensten in.

