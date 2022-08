Curves, de sportschool voor vrouwen in Duiven, blijft toch bestaan

Op het eiland vieren ze massaal carnaval in de zomer

TOLKAMER - Carnavalisten hebben in Tolkamer vrijdagavond de schade in die was ontstaan na het karige carnavalsseizoen ingehaald. Door alle afgelastingen in de laatste twee jaar was iedereen maar wat bereid met een kekke zomeroutfit de feesttent aan de kade in Tolkamer te betreden.

26 augustus