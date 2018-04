Dachser breidt uit met 3.300 vierkante meter op 7Poort

update Verkeers­con­flict mondt uit in burenruzie met lichtgewon­den

16:18 WESTERVOORT - Bij een burenruzie aan de Raveland in Westervoort is zondagmiddag een aantal mensen lichtgewond geraakt. De vlam sloeg in de pan toen een bewoner de straat wilde uitrijden en een ander de straat in. Daarin werd geen voorrang verleend.