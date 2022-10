De Duitsers komen! Grote drukte verwacht op A12 vanwege Duitse feestdag

Op Duitse feestdagen is het vaak dringen geblazen op de Nederlandse snelweg, zo ook op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. Onze Oosterburen grijpen de vrije dagen vaak aan om een lang weekend te vertoeven in ons land of om naar een van de outletcentra te gaan. Winkels in hun eigen land zijn namelijk veelal gesloten op officiële feestdagen.



Morgen (dinsdag) heeft een deel van de Duitsers vrij vanwege Allerheiligen. Tijdens deze christelijke feestdag herdenkt men alle heiligen (wereldwijd ruim 100.000) van de rooms-katholieke kerk. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen – dat grenst aan de Achterhoek en Liemers – is een van de vijf Duitse regio’s waar het een officiële feestdag is.