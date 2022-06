De hondeneigenaar blijft voorlopig de gebeten hond in Duiven

Dus kwam de gemeente met een proef waarbij de hondeneigenaar nu ook op drie daarvoor aangewezen losloopgebieden de poep van hun hond moest opruimen. Nu, na bijna een jaar, wil het college eigenhandig de pilot omzetten in een definitieve opruimplicht. Omdat dat het beste zou zijn voor de volksgezondheid.



Nou is het zo dat iedere hond (én kat) in zijn leven ooit besmet is geraakt met spoelwormen. Eieren daarvan kunnen ook bij gezonde dieren in de ontlasting terechtkomen en een gevaar vormen voor de mens.



Dat hondenpoep alleen parasieten bevat als honden ziek zijn, zoals raadslid Maanders durfde te stellen, is pertinent onwaar. Ontlasting is weliswaar niet meteen besmettelijk, maar pas na enige tijd als de eieren zich tot larven hebben ontwikkeld.