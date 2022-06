De laatste loodjes van de Duivense avondvierdaagse waren zo feestelijk als maar zijn kan

achtergrond Aanpak A15 en A12 ligt stil: wordt dit miljoenen­pro­ject een gebed zonder end?

DUIVEN - Een miljoenenproject als gebed zonder end. Het getouwtrek over de doortrekking van de A15 zet maar door vanwege een vertraging bij de Raad van State. Het kan wel tot het eind van dit jaar duren voordat we weten of er een snelweg tussen Duiven en Bemmel komt. Toch is er in de omgeving al veel veranderd.

8 juni