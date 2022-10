De Liemers wapent zich tegen extreme weersomstandigheden: ‘Accepteren dat er tijdelijk water op straat kan komen’

Miljoenen nodig tegen natte voeten: ‘Bouw nieuw ziekenhuis op een veilige, droge plek’

DOETINCHEM/ ZEVENAAR - Waterschap Rijn en IJssel investeert de komende jaren tientallen miljoenen in klimaatmaatregelen in de Achterhoek en Liemers. Het móet, zegt dijkgraaf Hein Pieper. ,,Anders is de ellende niet te overzien.”

10 november