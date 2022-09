De megatochten van ’t Fietsclubke uit Westerhoven leiden via Kopenhagen naar Keppel

Duits aandoend feest in Didam heet bewust geen Oktober­fest: ‘Geen valse verwachtin­gen wekken’

DIDAM - Wat enkele jaren geleden begon als biergartenfeest in de achtertuin van de familie Amting in Nieuw-Dijk, wordt dit jaar een heus Tirools evenement in de Markthal van Didam, inclusief lederhosen en dirndls.

14 september